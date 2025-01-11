Казахстанец получил шанс от UFC

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов (17-9) сообщил, что его одноклубник выступит в реалити-шоу The Ultimate Fighter, передает Vesti.kz.

На своей странице в Instagram-боец выложил видео, в котором заявил, что Алиби Идрис (10-0) готовится к новому сезону TUF, победители которого получат контракт с UFC. Официальный анонс участников состоится в этом месяце.

В 33-м сезоне реалити-шоу за контракт с ведущей лигой мира поборются бойцы в двух дивизионах: в весе до 56,7 и 77,1 килограммов. В TUF бойцы живут на одной базе, тренируются по командам под руководством известных бойцов и проводят бои на выбывание, а победители получают контракт с UFC.

Так в UFC пробились Майкл Биспинг, Тони Фергюсон, Нейт Диас, Рашад Эванс, Роберт Уитаккер, Келвин Гастелум и другие.

В последних двух сезонах (31, 32) тренерами были Валентина Шевченко и Алекса Грассо, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер