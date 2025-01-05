Сложнейший бой в карьере? Прогноз и основные детали по новому поединку Алмабаева в UFC

Казахстанский проспект наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (21-2) получил громкого соперника на свой пятый поединок в лучшей лиге мира. В марте ему предстоит встретиться с экс-претендентом на звание чемпиона австралийцем Стивом Эрцегом (12-3). Корреспондент Vesti.kz поделился своими мыслями по этому бою.

30-летний Асу и 29-летний Эрцег расположились вплотную друг к другу в рейтинге дивизиона. Казахстанец занимает восьмое место, а австралиец находится на девятой строчке. На данный момент у Алмабаева 4-0 в UFC, а Эрцег, начинавший с 3-0, после этого потерпел два поражения кряду.

Их противостояние состоится на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США), запланированном на 2 марта.

Соперник Алмабаева - несостоявшийся проект UFC

Стив попал в лучшую лигу мира в статусе чемпиона известного промоушена на австралийском континенте Eternal MMA. Там он не только завоевал пояс в 57 килограммах и защитил его, но и успешно провел два поединка в легчайшем дивизионе (до 61,2 килограмма).

В 2023 году он стал бойцом UFC, имея рекорд 9-1. И уже в июне он преподнес первую же сенсацию, выйдя на замену против топового на тот момент чеха Давида Дворжака. Австралиец хорватско-итальянских корней добыл победу единогласным решением судей и сразу вошел в рейтинг топ-15 лучших представителей веса.

В ноябре он одержал еще одну победу решением, а в марте 2024-го наглухо вырубил небезызвестного Мэтта Шнелла, улучшил рекорд в UFC до 3-0. И, совсем неожиданно, десятый номер рейтинга Эрцег получил титульный шанс против доминирующего чемпиона из Бразилии Алешандре Пантожи.

Возможно, Стив был просто не готов к такому резкому взлету уровня оппозиции. Или же он не рассчитал свои силы и энергию, выйдя на бой с Пантожей всего через два месяца после поединка против Шнелла. В любом случае, австралийца не хватило, и он потерпел неудачу в титульном бою. Пантожа победил единогласным решением - 48-47, 48-47, 49-46.

Уже через три месяца Эрцег вернулся в октагон, чтобы выступить в родной стране против звезды из Новой Зеландии Кая Кара-Франса. Но там все пошло не по плану. В первом же раунде опытный соперник сумел отправить Стива в нокдаун, а спустя несколько секунд сделать это вновь и добить оппонента. В итоге Эрцег потерпел первое в карьере досрочное поражение, а еще впервые в карьере оказался на серии из неудач.

KAI KARA FRANCE SENDS ERCEG TO THE SHADOW REALM! pic.twitter.com/6Ezl28j129 — AJ (@PrestigePrince9) August 18, 2024

Выиграй Эрцег у Пантожи в мае 2024 года, вполне можно было бы сказать, что это готовый проект UFC. Ведь боец, при всем уважении к нему, взялся из ниоткуда, и за пределами Австралии его не особо знали. Но он мощно ворвался в лигу, добыв пару громких побед и сразу же удостоившись шанса подраться за титул, находясь на десятой строчке рейтинга.

Но проект UFC в итоге был забракован. Проиграв Пантоже не вчистую, но объективно, Стив еще имел возможность добыть громкую победу и вернуться в чемпионскую гонку. Но в итоге напоролся на нокаут.

После этого со стороны UFC была предпринята еще одна попытка оживить дивизион новым проектом, но и она не увенчалась успехом - дебютант промоушена Кай Асакура без шансов проиграл все тому же Пантоже.

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Почему Эрцег может стать проблемой для Асу

Но даже после двух поражений подряд, окончательно списывать Эрцега со счетов нельзя. Асу необходимо максимально серьезно настроиться на этого соперника, тем более с экс-претендентами он еще не бился, а Стив - не просто бывший претендент, но и тот, кто прошел пятираундовую дистанцию с чемпионом.

Австралийца можно назвать универсалом, который может и здорово поймать соперника, как это было с Шнеллом, и использовать свои навыки в партере, а у него они на высоком уровне, о чем свидетельствует черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Вообще же Эрцег начинал занятия спортом с борьбы.

Исходя из этого, Асу решил сменить подготовительный лагерь перед этим боем. Он не полетел сразу в американский зал Kill Kliff FC, как обычно, и предпочел этому кэмп в Таиланде. Это вполне логично. Если до этого Асу давали в основном соперников-ударников, то теперь ему будет противостоять тот, кто и сам может навязать вязкую борьбу в партере. В Kill Cliff он в любом случае приедет, но уже ближе к бою, чтобы пройти акклиматизацию и держать себя в форме, но первый сбор у него будет в Таиланде.

И если борьба у Алмабаева стабильно в UFC работает, то вот над ударной техникой нужно поработать. Пока казахстанец не удивляет работой в стойке и не демонстрировал мощи в руках и ногах (за исключением одного нокдауна в последнем бою с). А рано или поздно должен был попасться соперник, с которым предпочтительнее было бы действовать в стойке.

С другой стороны, готовым надо быть ко всему, ведь антропометрически Эрцег неудобен для Алмабаева - у него десять сантиметров преимущества в росте и восемь сантиметров в размахе рук. Поэтому наладить свою дистанцию казахстанцу будет сложно, и, вероятно, придется комбинировать работу в стойке и партере, но быть предельно внимательным на всех этажах.

У Эрцега восемь досрочных побед в 12 выигранных поединках. В двух случаях он одержал верх нокаутом, а еще шесть раз заставлял соперников сдаться. Да и любимым приемом он считает удушение гильотиной. Поэтому в лагере Алмабаеву надо будет поработать над рядом аспектов.

Алмабаев - Эрцег. Кто победит и что ждать от боя?

Есть большая вероятность, что в этом бою зрители не дождутся финиша. Сильная сторона Эрцега - его выходы на приемы, но против Асу это вряд ли сработает, так как казахстанец никогда не проигрывал сдачей. Что касается поражений австралийца, то он проигрывал досрочно только после пушечных попаданий Кара-Франса, а у Алмабаева, смотря правде в глаза, таких динамитов нет.

Поэтому тут велика вероятность того, что бой завершится решением, и каждый микроэпизод будет играть важную роль. Поэтому не исключено, что Асу ждет сложнейший поединок в его карьере. Поэтому настраиваться и готовиться нужно серьезно.

Победа над Эрцегом приблизит Асу к топ-5 и включит его в очередь в титульной гонке. Остается с большим нетерпением ждать боя и надеяться на лучшее.

Непобежденный казах дебютирует в UFC. Кто соперник, чем он опасен и как пройдет их бой?

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️