Непобежденный казах дебютирует в UFC. Кто соперник, чем он опасен и как пройдет их бой?

16 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC, в рамках которого случится дебют непобежденного казахстанского полутяжеловеса Дияра Нургожая (10-0) в лучшей лиге мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его первом поединке в американском промоушене.

Соперником 27-летнего Дияра будет 28-летний бразилец Брендсон Рибейро (16-7-0-1). И у этих бойцов есть много общего. От выступлений в российских лигах до попадания в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта (DWCS).

Соперник Нургожая был чемпионом и дрался в России

За свою карьеру Рибейро провел 24 поединка, один из которых был признан несостоявшимся. 16 побед при семи поражениях - не самый безупречный рекорд. Но нужно отметить нацеленность Брендсона на финиш. В 15 из 16 случаев он выиграл досрочно (девять нокаутов и шесть побед приемами). Но и проигрывает бразильский файтер зачастую досрочно - в пяти из семи случаев (три нокаута и две сдачи).

Самое громкое достижение в почти десятилетней профессиональной карьере спортсмена - чемпионство в известном бразильском промоушене Shooto Brazil. В декабре 2022-го он нокаутировал соперника в первом же раунде и стал чемпионом. Но пояс он не защищал - дальше его ждал новый этап карьеры.

Что касается более раннего периода, то из интересного можно отметить российский опыт выступлений Рибейро. В 2018-м он бился в Санкт-Петербурге, где проиграл решением большинства украинцу Денису Выговскому. А в феврале 2022-го он за 67 секунд был нокаутирован россиянином Давидом Бархударяном на турнире Fight Nights в Сочи.

Что не так с карьерой Рибейро в UFC? Все началось красочно

Став чемпионом Shooto Brazil, через девять месяцев Рибейро получил бой на DWCS за контракт с UFC. Соперником стал его непобежденный соотечественник Бруно Лопес, у которого на тот момент было 11-0. В итоге Брендсон нокаутировал небитого оппонента в первом же раунде (кстати, Лопес в 2024 году попробовал пробиться в UFC через DWCS вновь, и сделал это - на этой неделе он дебютирует в лиге). После такого у Даны Уайта не было другого варианта, кроме как предоставить Рибейро контракт UFC. Почти так же, как и Нургожай, оформивший красивый нокаут на DWCS, который позволил ему получить контракт.

И уже в 2024 году он начал драться в UFC, проведя аж три поединка за календарный год. К примеру, Дияр свои три последних боя провел в период с августа 2022-го, выходя в клетку куда реже.

В феврале он выступил на UFC 298 в Анахайме (Калифорния, США). В соперники ему дали китайского финишера Чжана Миньяна, известного своей невероятной статистикой. К текущему моменту Чжан выиграл 18 поединков, и каждый из них завершил финишем в первом раунде. Так вышло и в бою с Рибейро: китаец подловил оппонента на второй минуте, проведя молниеносную серию на руках. Брендсон проиграл дебют в UFC нокаутом.

WOW!!!



ZHANG MINGYANG KNOCKED RIBEIRO SO HARD HE FORGOT WHERE HE WAS 😵



#UFC298 pic.twitter.com/rXwtkwFiF0 — Mr.Mugen 🤺 (@itsyukinariyo) February 18, 2024

В июне он вышел в октагон UFC во второй раз, выступив на первом в истории ивенте в Саудовской Аравии. В соперники ему достался непобежденный российский дебютант, у которого был рекорд 8-0. Он тоже попал в UFC через Претендентскую серию. В итоге их противостояние продлилось все три раунда, и судьи, решением большинства, отдали победу Магомеду - 29-28, 29-28, 28-28. Так Рибейро стартовал в UFC уже с 0-2.

В ноябре бразилец встретился со своим соотечественником Кайо Мачадо. Их объединяло три вещи: гражданство, успех на DWCS и получение там контракта, а также 0-2 в UFC. Было ясно, что для кого-то этот поединок, с большой долей вероятности, станет последним в промоушене. И Рибейро понимал, что не может проиграть.

В этом противостоянии не было ни одной попытки перейти в борьбу. Оппоненты бились в стойке 15 минут, и в каждом раунде, исходя из статистики, Мачадо перебивал Рибейро. Однако судьи решили, что именно Брендсон был сильнее, это победа раздельным решением - 29-28, 28-29, 29-28. Многие с этим решением не согласились, но так или иначе Рибейро добыл первую победу в лучшей лиге мира.

Нургожай возвращается на любимую арену. Он "уволит" соперника из UFC?

Теперь бойцы подерутся на турнире в Лас-Вегасе, на арене UFC Apex, которая стала знаковой для карьеры обоих. Ведь оба там заполучили заветные контракты в UFC. В октябре Дияр на этой арене нокаутировал Бартоша Шевчика, что позволило стать ему частью лучшего мирового промоушена.

Пока бэкграунд Рибейро в UFC не впечатляет. Он красиво попал в лигу, с яркого нокаута против непобежденного Лопеса, но в самом промоушене не проявил себя с лучшей стороны. Проиграл нокаутом, затем выдал невзрачный поединок, в котором проиграл дебютанту Гаджиясулову, а еще раздельным решением выиграл у Мачадо, но многие этот вердикт раскритиковали, так как по статистике он оказался хуже.

Поэтому риск остаться вне UFC у Рибейро достаточно высок. У него остался последний бой по контракту, и если он проиграет Дияру, то вряд ли лига предложит ему новый договор. Поэтому Брендсон будет готов пойти на риск.

Что касается Дияра, то он тоже большой мастер финишей - восемь досрочных побед в десяти поединках. Но в этом бою мы вряд ли увидим рискующего Дияра. Там, где нужно было рисковать, на Претендентской серии, он это сделал. Но сейчас, когда начинается карьера в UFC, и впереди долгосрочный контракт - начинать надо с мыслями о надежности и прочном запасе. Поэтому Нургожай, вероятно, предложит более осторожный тактический бой, где будет подлавливать оппонента на его же ошибках. Ресурсы для этого у казахстанца имеются, и даже в таком ключе у него будут шансы завершить бой досрочно.

Причем Рибейро - это наглядный пример для Нургожая и других бойцов, попавших в UFC после красивого нокаута на DWCS. Пример того, как нужно перестраиваться в начале нового этапа карьеры. Пример того, где можно и нужно рисковать, а где лучше сначала перетерпеть.

Отметим, что Дияр третьим из казахстанцев выйдет в клетку UFC в 2025 году. В середине февраля свой второй бой в лиге проведет полусредневес Николай Веретенников (12-5), а в начале марта пятый поединок в промоушене состоится у представителя наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаева (21-2). Их выступления пройдут также на UFC Apex в Лас-Вегасе.

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