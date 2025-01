Непобежденный казах дебютирует в UFC. Кто соперник, чем он опасен и как пройдет их бой?

16 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC, в рамках которого случится дебют непобежденного казахстанского полутяжеловеса Дияра Нургожая (10-0) в лучшей лиге мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его первом поединке в американском промоушене.

Соперником 27-летнего Дияра будет 28-летний бразилец Брендсон Рибейро (16-7-0-1). И у этих бойцов есть много общего. От выступлений в российских лигах до попадания в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта (DWCS).

За свою карьеру Рибейро провел 24 поединка, один из которых был признан несостоявшимся. 16 побед при семи поражениях - не самый безупречный рекорд. Но нужно отметить нацеленность Брендсона на финиш. В 15 из 16 случаев он выиграл досрочно (девять нокаутов и шесть побед приемами). Но и проигрывает бразильский файтер зачастую досрочно - в пяти из семи случаев (три нокаута и две сдачи).

Самое громкое достижение в почти десятилетней профессиональной карьере спортсмена - чемпионство в известном бразильском промоушене Shooto Brazil. В декабре 2022-го он нокаутировал соперника в первом же раунде и стал чемпионом. Но пояс он не защищал - дальше его ждал новый этап карьеры.

Что касается более раннего периода, то из интересного можно отметить российский опыт выступлений Рибейро. В 2018-м он бился в Санкт-Петербурге, где проиграл решением большинства украинцу Денису Выговскому. А в феврале 2022-го он за 67 секунд был нокаутирован россиянином Давидом Бархударяном на турнире Fight Nights в Сочи.

Став чемпионом Shooto Brazil, через девять месяцев Рибейро получил бой на DWCS за контракт с UFC. Соперником стал его непобежденный соотечественник Бруно Лопес, у которого на тот момент было 11-0. В итоге Брендсон нокаутировал небитого оппонента в первом же раунде (кстати, Лопес в 2024 году попробовал пробиться в UFC через DWCS вновь, и сделал это - на этой неделе он дебютирует в лиге). После такого у Даны Уайта не было другого варианта, кроме как предоставить Рибейро контракт UFC. Почти так же, как и Нургожай, оформивший красивый нокаут на DWCS, который позволил ему получить контракт.

И уже в 2024 году он начал драться в UFC, проведя аж три поединка за календарный год. К примеру, Дияр свои три последних боя провел в период с августа 2022-го, выходя в клетку куда реже.

В феврале он выступил на UFC 298 в Анахайме (Калифорния, США). В соперники ему дали китайского финишера Чжана Миньяна, известного своей невероятной статистикой. К текущему моменту Чжан выиграл 18 поединков, и каждый из них завершил финишем в первом раунде. Так вышло и в бою с Рибейро: китаец подловил оппонента на второй минуте, проведя молниеносную серию на руках. Брендсон проиграл дебют в UFC нокаутом.

WOW!!!



ZHANG MINGYANG KNOCKED RIBEIRO SO HARD HE FORGOT WHERE HE WAS 😵



#UFC298 pic.twitter.com/rXwtkwFiF0