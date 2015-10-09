Геннадий Головкин отметился новым достижением в боксе

Исполнительный комитет Всемирной боксерской организации (World Boxing) одобрил заявки еще пяти национальных федераций, увеличив общее число стран-участниц до 111, передают Vesti.kz.

Новыми членами World Boxing (WB) стали боксерская федерация Боснии и Герцеговины, национальная боксерская федерация Грузии, Федерация бокса Индонезии, Федерация бокса Румынии и боксерская ассоциация Тринидада и Тобаго.

Напомним, World Boxing - была создана в апреле 2023 года в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Управление олимпийским боксом уже передано WB. Организация активно развивается и теперь включает 111 национальные федерации, в том числе Казахстанскую федерацию бокса, которая присоединилась в ноябре 2024 года.

Отметим, что значимую роль в развитии World Boxing играет легендарный казахстанский спортсмен Геннадий Головкин. Он возглавляет олимпийский комитет организации, а также с 2023 года занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

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