Экс-чемпиону UFC предложили подраться с Шавкатом Рахмоновым

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне известный аналитик UFC Чейл Соннен считает, что экс-чемпиону в полусреднем весе американцу Камару Усману (21-4) следует вызвать на бой казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.info.

По мнению Соненна, казахстанец по-прежнему является одним из главных претендентов в дивизионе, несмотря на большой простой, связанный с травмой.

"Если ты пытаешься выйти на титульный бой, то я думаю, что есть одна стратегия, потому что я верю, что Шавкат будет настоящим претендентом номер один", - сказал Чейл.

"Я верю, что Шавкат вернется и, пожалуй, выйдет на титульный бой. Помимо Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены, я считаю, что Шавкат - альфа-самец в этой комнате.

Я просто думаю, что у Усмана подходящие габариты, и он очень хорошо с ним сочетается стилистически. Я предлагаю вам это, потому что считаю, что Камару мог бы публично выйти и начать гоняться за Шавкатом, просить бой с ним. Мол, дайте мне подраться за статус претендента номер один. Если Усман победит, то я думаю, что ему дадут титульник", - добавил Соннен.

Напомним, в главном бою вечера на турнире в Атланте (Джорджия, США) Усман единогласным решением судей победил американца Хоакина Бакли (21-7).

Эта победа стала первой для американца с ноября 2021 года. Перед поединком с Бакли он шел на серии из трех поражений.

Добавим также, что Усман является бывшим чемпионом полусреднего веса UFC.

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