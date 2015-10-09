"Астана" сделала заявление о "переговорах" с инвестором

ФК "Астана" выступила с официальным заявлением о переговорах с потенциальным инвестором, сообщает корреспондент Vesti.kz. Отметим, что данная информация появилась в казахстанских СМИ 12 апреля.

"Футбольный клуб "Астана" сообщает, что распространяемая в ряде источников информация о якобы ведущихся переговорах с компанией "ВД Строй-Инжиниринг" не соответствует действительности. Клуб не ведёт переговоров о продаже или передаче в управление с указанной компанией. Также официально заявляем, что никакая аудиторская проверка со стороны потенциальных инвесторов в настоящий момент не проводится", - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.

"Астана" остаётся единственным ведущим клубом Казахстанской Премьер-лиги, который всё ещё не перешёл в частное владение.

