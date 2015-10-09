Громкой сенсацией обернулся матч Бублика на турнире в Германии

Александр Бублик. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№11 ATP), неудачно начал выступление на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), сообщают Vesti.kz.

Бублик, получивший третий номер посева, завершил борьбу уже в первом круге. В стартовом матче он уступил 166-й ракетке мира, словаку Алексу Молчану, пробившемуся в основную сетку через квалификацию.

Встреча, длившаяся один час и пять минут завершилась со счётом 4:6, 2:6 в пользу соперника.

В следующем круге Молчан сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, который в первом круге одолел хорвата Марина Чилича.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 2,56 миллиона евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

