Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 21:33
 

Казахстанец отправил соперника в нокдаун, но проиграл на Кубке мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанец Баглан Кенжебек потерпел поражение на первом этапе Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Его соперником в 1/16 финала в весе до 55 килограммов был Жирайр Саргсян из Армении.

Первый и второй раунд сложились в пользу армянского боксера 5:0 и 3:2. В заключительном отрезке боя Кенжебек отправил соперника в нокдаун и забрал раунд единогласным решением судей - 5:0. Впрочем, поединок завершился в пользу Саргсяна раздельным решением - 3:2. 

Отметим, что в вечерней сессии (01:00) свой первый бой на турнире проведёт Мухаммедсабыр Базарбайулы (65 кг). В 1/16 финала он встретится с Хассеном Атиа (Тунис).

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

Добавим, в первый день Кубка мира-2026 от Казахстана выступили пять боксёров. С результатами поединков можно ознакомиться - ЗДЕСЬ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!