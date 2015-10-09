Казахстанец отправил соперника в нокдаун, но проиграл на Кубке мира по боксу

Казахстанец Баглан Кенжебек потерпел поражение на первом этапе Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/16 финала в весе до 55 килограммов был Жирайр Саргсян из Армении.

Первый и второй раунд сложились в пользу армянского боксера 5:0 и 3:2. В заключительном отрезке боя Кенжебек отправил соперника в нокдаун и забрал раунд единогласным решением судей - 5:0. Впрочем, поединок завершился в пользу Саргсяна раздельным решением - 3:2.

Отметим, что в вечерней сессии (01:00) свой первый бой на турнире проведёт Мухаммедсабыр Базарбайулы (65 кг). В 1/16 финала он встретится с Хассеном Атиа (Тунис).

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

Добавим, в первый день Кубка мира-2026 от Казахстана выступили пять боксёров.

