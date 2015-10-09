Допинг или травма? Экс-чемпион мира оказался в центре громкого скандала

Британский боксёр Лоуренс Околи, ранее владевший чемпионским титулом в первом тяжёлом весе, временно отстранён от выступлений из-за нарушения антидопинговых правил, сообщают Vesti.kz.

Информацией поделилась промоутерская компания Queensberry Promotions со ссылкой на VADA.

Сам спортсмен отреагировал на ситуацию в соцсетях, подчеркнув, что проблемы начались после серии травм — сначала разрыва бицепса в прошлом году, а затем повреждения локтя уже в ходе текущей подготовки.\

По словам Околи, он прошёл курс лечения и рассчитывает, что разбирательство расставит всё по местам.

Боксёр заявил о готовности сотрудничать с профильными организациями и выразил уверенность, что сможет восстановить свою репутацию.

Напомним, 25 мая в Париже должен был состояться его бой против француза Тони Йока.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!