Казахстанский боксёр проведёт бой с чемпионом мира: есть дата

Казахстанский боксёр Фарух Токтасынов прошёл в 1/8 финала первого этапа Кубка мира-2026, где его ждёт титулованный соперник, сообщают Vesti.kz.

Токтасынов (70 кг) начал выступление на проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) турнире от World Boxing с 1/16 финала, где встречался с ирландцем Джоном Макконнеллом. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением (3:2) отдали победу Токтасынову.

При этом в первом раунде рефери отсчитал Макконнеллу нокдаун, а во втором и третьем — казахстанцу.

Теперь в 1/8 финала турнира Токтасынову предстоит провести бой с японцем Сэвоном Экадзавой. Последний - чемпион мира 2021 года и финалист ЧМ-2025, а также участник Олимпийских игр-2020, чемпион Азиатских игр (2022) и серебряный призёр чемпионата Азии (2019).

Поединок Токтасынов - Окадзава состоится 22 апреля.

С результатами первого дня Кубка мира по боксу с участием казахстанских боксёров можно - здесь.

