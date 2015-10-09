Любительский бокс
Сегодня 07:40
 

Казахстан оформил первый нокаут на Кубке мира по боксу (Видео)

Диас Молжигитов. Фото: КФБ©

Казахстанец Диас Молжигитов успешно начал выступление на первом этапе Кубка мира по боксу, проходящего под эгидой World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 80 килограммов он встречался с японцем Каи Ториябе. Развязка наступила во втором раунде, когда судья дважды отсчитал Ториябе нокдаун, после чего остановил бой.

Таким образом, Молжигитов одержал победу техническим нокаутом и вышел в 1/8 финала.


Первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - здесь.

