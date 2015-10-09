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Битвы против Узбекистана и разгромы 5:0: как прошли бои Казахстана в финале ЧА по боксу

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Битвы против Узбекистана и разгромы 5:0: как прошли бои Казахстана в финале ЧА по боксу ©Данные ИИ

Сборная Казахстана ярко завершила чемпионат Азии по боксу среди спортсменов U19 и U23, завоевав в заключительный день сразу пять золотых медалей, передаёт корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Казахстана ярко завершила чемпионат Азии по боксу среди спортсменов U19 и U23, завоевав в заключительный день сразу пять золотых медалей, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Пять чемпионов Казахстана

В решающий день турнира казахстанские боксёры поднялись на высшую ступень пьедестала в пяти весовых категориях.

Чемпионами Азии стали:

  • Бибарыс Аширбай (до 70 кг) — победил японца Кунимитцу Хондзё со счётом 5:0;
  • Владислав Саможонов (свыше 90 кг) — оказался сильнее представителя Узбекистана Ислама Салихова (3:2);
  • Аман Конысбек (до 75 кг) — уверенно победил кыргызстанца Алмаза Орозбекова (4:1);
  • Темирлан Мукатаев (до 85 кг) — взял верх над узбекистанцем Норбеком Абдуллаевым (4:1);
  • Ибрагим Бетаев (до 90 кг) — в драматичном финале одолел узбекистанского боксёра Самира Собирова раздельным решением судей (3:2).

Именно победа Бетаева поставила эффектную точку в выступлении сборной Казахстана на турнире.

Узбекистан выиграл большинство очных финалов

Сразу семь финальных поединков казахстанских боксёров прошли против представителей Узбекистана.

Помимо побед Саможонова, Мукатаева и Бетаева, казахстанская команда потерпела четыре поражения:

  • Адиль Асканбай уступил Уткизбеку Нозкосимову — 0:5;
  • Тимур Тайбеков проиграл Аброрбеку Шарипову — 0:4;
  • Руслан Ахметов в упорной борьбе уступил Сардорбеку Бахромхужаеву — 2:3;
  • Онер Сейлхан не сумел справиться с действующим чемпионом мира Фазлиддином Еркинбоевым — 1:4.
  • Ещё одно поражение в финале потерпел Нурбек Мурсал, который уступил чемпиону Азии прошлого года Абдуллоху Мадаминову — 0:5.

Драматичные развязки и поражения в равной борьбе

Несколько финалов завершились минимальным преимуществом соперников.

Акжурек Калабай уступил южнокорейцу Дэхо Кангу со счётом 2:3, а Бексултан Боранбек в таком же напряжённом поединке проиграл индийцу Ганге — 2:3.

Неудачно сложился финал и для Нурасыла Толебека, который уступил японцу Коити Накаяме — 0:3.

Турнир завершился в Джакарте

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходил в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.

Казахстан на континентальном первенстве представляли 39 боксёров, выступавших в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий. Победа Ибрагима Бетаева в заключительном финале позволила национальной команде завершить турнир на победной ноте.

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