Битвы против Узбекистана и разгромы 5:0: как прошли бои Казахстана в финале ЧА по боксу

Сборная Казахстана ярко завершила чемпионат Азии по боксу среди спортсменов U19 и U23, завоевав в заключительный день сразу пять золотых медалей, передаёт корреспондент Vesti.kz.
Пять чемпионов Казахстана
В решающий день турнира казахстанские боксёры поднялись на высшую ступень пьедестала в пяти весовых категориях.
Чемпионами Азии стали:
- Бибарыс Аширбай (до 70 кг) — победил японца Кунимитцу Хондзё со счётом 5:0;
- Владислав Саможонов (свыше 90 кг) — оказался сильнее представителя Узбекистана Ислама Салихова (3:2);
- Аман Конысбек (до 75 кг) — уверенно победил кыргызстанца Алмаза Орозбекова (4:1);
- Темирлан Мукатаев (до 85 кг) — взял верх над узбекистанцем Норбеком Абдуллаевым (4:1);
- Ибрагим Бетаев (до 90 кг) — в драматичном финале одолел узбекистанского боксёра Самира Собирова раздельным решением судей (3:2).
Именно победа Бетаева поставила эффектную точку в выступлении сборной Казахстана на турнире.
Узбекистан выиграл большинство очных финалов
Сразу семь финальных поединков казахстанских боксёров прошли против представителей Узбекистана.
Помимо побед Саможонова, Мукатаева и Бетаева, казахстанская команда потерпела четыре поражения:
- Адиль Асканбай уступил Уткизбеку Нозкосимову — 0:5;
- Тимур Тайбеков проиграл Аброрбеку Шарипову — 0:4;
- Руслан Ахметов в упорной борьбе уступил Сардорбеку Бахромхужаеву — 2:3;
- Онер Сейлхан не сумел справиться с действующим чемпионом мира Фазлиддином Еркинбоевым — 1:4.
- Ещё одно поражение в финале потерпел Нурбек Мурсал, который уступил чемпиону Азии прошлого года Абдуллоху Мадаминову — 0:5.
Драматичные развязки и поражения в равной борьбе
Несколько финалов завершились минимальным преимуществом соперников.
Акжурек Калабай уступил южнокорейцу Дэхо Кангу со счётом 2:3, а Бексултан Боранбек в таком же напряжённом поединке проиграл индийцу Ганге — 2:3.
Неудачно сложился финал и для Нурасыла Толебека, который уступил японцу Коити Накаяме — 0:3.
Турнир завершился в Джакарте
Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходил в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.
Казахстан на континентальном первенстве представляли 39 боксёров, выступавших в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий. Победа Ибрагима Бетаева в заключительном финале позволила национальной команде завершить турнир на победной ноте.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама