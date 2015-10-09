Разгромом обернулся финал Казахстан - Узбекистан на ЧА по боксу

В столице Индонезии, Джакарте, проходят финальные поединки чемпионата Азии по боксу в возрастных группах до 19 и 23 лет, передают Vesti.kz.

Казахстанец Адил Асканбай, выступающий в категории U-19, в финале веса до 50 килограммов уступил представителю Узбекистана Уткизбеку Нозкосимову со счётом 0:5.

Таким образом, Асканбай стал серебряным призёром континентального турнира.

Сегодня, 16 июля, от Казахстана выступят ещё 12 человек.

Чемпионат Азии стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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