Казахстан победил Узбекистан и взял второе золото ЧА по боксу

Владислав Саможонов принёс Казахстану вторую золотую медаль за 16 июля на чемпионате Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, передают Vesti.kz.

Саможонов выступает в возрастной группе U-19 и в финале весовой категории свыше 90 килограммов оказался сильнее Ислама Салихова из Узбекистана со счётом 3:2.

Ранее на континентальном турнире состоялись две дуэли Казахстан - Узбекистан, однако Тимур Тайбеков (80 кг) и Руслан Ахметов (85 кг) не смогли завоевать золото

При этом Бибарыс Аширбай (U-19) занял первое место в весе до 70 килограммов, подробности - здесь.

Сегодня ещё семь казахстанцев выступят на чемпионате Азии, проходящем в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

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