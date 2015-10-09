Два нокдауна не спасли Казахстан от поражения Узбекистану в финале ЧА

Два представителя сборной Казахстана не смогли выиграть золотую медаль на чемпионате Азии среди боксёров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Тимур Тайбеков в финале весовой категории до 80 килограммов (возрастная группа U-19) проиграл узбекистанцу Аброрбеку Шарипову со счётом 0:4 и стал серебряным призёром континентального турнира. При этом в первом раунде казахстанец дважды отправил своего соперника в нокдаун. Однако во втором раунде боксёр из Узбекистана сумел выровнять положение, а в решающем раунде перехватил преимущество и довёл дело победы.

Руслан Ахметов в финале весовой категории до 85 килограммов (возрастная группа U-19) встретился с другим представителем Узбекистана Сардорбеком Бахромхужаевым и уступил раздельным решением судей со счётом 2:3.

Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля.

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