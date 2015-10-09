Казахстанский боксёр разгромил соперника и вырвал золото ЧА

Сборная Казахстана пополнила свою коллекцию наград на чемпионате Азии по боксу, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Уверенная победа в финале

Очередную золотую медаль национальной команде принёс Аман Конысбек, ставший победителем турнира в возрастной категории U23.

В решающем поединке весовой категории до 75 килограммов казахстанский боксер встретился с представителем Кыргызстана Алмазом Орозбековым.

С первых минут Аман Конысбек захватил инициативу и на протяжении всего боя контролировал ход поединка. Казахстанец регулярно находил бреши в защите соперника, нанося точные и акцентированные удары.

По итогам трёх раундов судьи отдали преимущество представителю Казахстана со счётом 4:1, что принесло ему золотую медаль чемпионата Азии.

Очередное золото Казахстана

Победа Конысбека стала третьей золотой наградой сборной Казахстана на нынешнем чемпионате Азии среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23.

Турнир в Джакарте завершается

Чемпионат Азии проходит в столице Индонезии с 3 по 16 июля. Казахстан на престижных соревнованиях представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках в обеих возрастных категориях. Турнир подходит к завершению, а казахстанская команда продолжает борьбу за новые медали.

Стало известно место Казахстана и Узбекистана в медальном зачёте ЧА по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!