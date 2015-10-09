Драмой обернулся последний бой Казахстан - Узбекистан за золото ЧА по боксу

Последний поединок сборной Казахстана на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов U19 и U23 завершился драматичной победой Ибрагима Бетаева, который в упорной битве с представителем Узбекистана вырвал золотую медаль турнира, передают Vesti.kz.

В решающем поединке казахстанский боксёр встретился с представителем Узбекистана Самиром Собировым.

Судьбу чемпионского титула решил один судья

Финальная встреча полностью оправдала статус главного боя весовой категории. Оба спортсмена с первых секунд навязали высокий темп, активно обменивались атаками и до самого финального гонга не позволяли сопернику получить заметное преимущество.

В итоге победителя определило раздельное решение судей. Со счётом 3:2 сильнее оказался Ибрагим Бетаев. Фактически судьбу золотой медали решил голос одного судьи.

Благодаря этой победе казахстанец стал чемпионом Азии и принёс сборной пятую золотую медаль турнира.

Последний бой Казахстана на турнире

Поединок Бетаева и Собирова стал заключительным для казахстанской команды на чемпионате Азии.

Континентальное первенство проходило в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на соревнованиях представляли 39 боксеров, выступавших в мужской и женской сетках возрастных категорий U19 и U23. Победа Ибрагима Бетаева позволила национальной сборной завершить турнир на мажорной ноте.

Ранее другой казахстанец разгромил узбекистанца и завоевал золото ЧА по боксу.

Добавим также, что чемпионы мира по боксу из Казахстана и Узбекистана устроили битву за золото ЧА.

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