Казахстанец разгромил узбекистанца и завоевал золото ЧА по боксу

Сборная Казахстана пополнила свою коллекцию золотых наград на чемпионате Азии по боксу, который проходит в Джакарте (Индонезия). Очередным победителем турнира стал Темирлан Мукатаев, выступающий в возрастной категории U23, передают Vesti.kz.

Казахстанский боксер поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 85 килограммов.

Победа над представителем Узбекистана

В финальном поединке Мукатаев встретился с боксером из Узбекистана Норбеком Абдуллаевым, который также считался одним из фаворитов своей весовой категории.

Бой прошёл в высоком темпе и получился напряженным. Оба спортсмена регулярно обменивались точными и мощными ударами, однако казахстанец выглядел убедительнее на протяжении большей части встречи.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали преимущество Темирлану Мукатаеву со счетом 4:1, благодаря чему он стал чемпионом Азии.

Четвертое золото Казахстана

Победа Мукатаева принесла сборной Казахстана уже четвертую золотую медаль на континентальном первенстве среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23.

Чемпионат Азии проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на турнире представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее чемпионы мира по боксу из Казахстана и Узбекистана устроили битву за золото ЧА.

Добавим также, что казахстанский боксёр разгромил соперника и вырвал золото ЧА.

Стало известно место Казахстана и Узбекистана в медальном зачёте ЧА по боксу

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