Названо место сборной Казахстана в медальном зачёте ЧА по боксу

В столице Индонезии Джакарте завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. По итогам турнира сборная Казахстана заняла второе место в общем медальном зачёте, завоевав 30 наград различного достоинства, передают Vesti.kz.
Казахстан стал вторым в общем зачёте
На протяжении двух недель казахстанские боксёры боролись за медали во всех возрастных категориях, а по итогам соревнований национальная команда завоевала 11 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Лучший результат на турнире показала сборная Узбекистана, которая уверенно выиграла общий зачёт.
Итоги в категории U23
В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет первое место заняла сборная Узбекистана с 10 золотыми, 3 серебряными и 5 бронзовыми медалями.
Казахстан расположился на второй строчке, завоевав 6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды.
Тройку сильнейших замкнула Индия — 3 золота, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Далее в медальном зачёте расположились Япония, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея, Индонезия, Вьетнам, Бутан, Филиппины, Таиланд, Катар и Тайбэй.
Результаты в категории U19
В возрастной категории U19 вновь не оказалось равных сборной Узбекистана, которая выиграла 11 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Казахстан занял второе место с результатом 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград.
Третьей стала сборная Индии, в активе которой 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
В первую пятёрку также вошли Южная Корея и Индонезия. Кроме того, награды на турнире завоевали Япония, Тайбэй, Таиланд, Кыргызстан, Вьетнам, Таджикистан, Монголия, Катар и Филиппины.
39 представителей Казахстана выступили на турнире
Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходил в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.
Казахстан на континентальном первенстве представляли 39 боксёров, выступавших в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий. Всего национальная команда завершила турнир с 30 медалями, уступив в общем зачёте только сборной Узбекистана.
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