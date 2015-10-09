Сборная Франции приняла решение по Зидану после вылета с ЧМ-2026

Стали известны подробности будущего контракта Зинедина Зидана со сборной Франции. После вылета команды с чемпионата мира-2026 Федерация футбола Франции завершила согласование условий соглашения с легендарным специалистом, передают Vesti.kz.

Когда объявят о назначении

По информации RMC Sport, официальное объявление о назначении Зидана главным тренером национальной команды должно состояться до конца следующей недели. Французская федерация намерена подписать контракт не позднее 21 июля. Сообщается, что все условия сделки уже согласованы, остается лишь официальное оформление документов.

Зарплата и тренерский штаб

По данным источника, базовая зарплата Зидана на посту наставника сборной Франции составит 300 тысяч евро в месяц без учета бонусов. С учетом предусмотренных премиальных его ежемесячный доход может увеличиться до 450 тысяч евро.

Отмечается, что именно эта сумма является максимально возможной для главного тренера национальной команды в соответствии с действующим законодательством Франции.

Также сообщается, что Зидан сформирует масштабный тренерский штаб, в который войдут 25 специалистов.

Возвращение спустя четыре года

Для 53-летнего специалиста это станет первым местом работы с 2021 года. После ухода из мадридского "Реала" Зидан не возглавлял ни один клуб или сборную, несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов.

Француз руководил "Реалом" в два периода — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год, выиграв с мадридским клубом три Лиги чемпионов подряд, а также два чемпионата Испании и ряд других трофеев.

Напомним, сборная Франции завершила выступление на чемпионате мира-2026 на стадии полуфинала, уступив Испании со счетом 0:2. После окончания турнира Дидье Дешам покинул пост главного тренера, а Зидан станет его преемником.

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