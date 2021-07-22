Тренер "Динамо Сити" объяснил разгром "Астаны" в Лиге конференций

Главный тренер албанского "Динамо Сити" Илир Дая прокомментировал матч первого квалификационного раунда Лиги конференций против "Астаны", передают Vesti.kz.

В ответной встрече казахстанский клуб уступил сопернику со счетом 1:4, однако неделю назад добился минимальной победы в гостях – 1:0.

На послематчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались у главного тренера, за счёт чего его подопечные выглядели заметно свежее и активнее во второй игре по сравнению с первой встречей, и кто именно сделал акцент на улучшении "физики" команды в недельном интервале.

"На самом деле то, что сегодня сыграло решающую роль, – это не тактика, а та самоотдача, которую проявили мои игроки ради того чтобы пройти дальше (добиться квалификации). А также то уважение, с которым они отнеслись к "Астане". Ведь всем известно, что это очень сильная команда, которая сейчас находится в игровом тонусе (играет в чемпионате)", – сказал Илир Дая.

Напомним, что проигравший вылетил из еврокубков, а победитель противостояния пробился во второй раунд отборочного цикла.

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