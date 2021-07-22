Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига конференций
Вчера 23:15
 

Тренер "Динамо Сити" объяснил разгром "Астаны" в Лиге конференций

  Комментарии

Поделиться
Тренер "Динамо Сити" объяснил разгром "Астаны" в Лиге конференций Футболисты "Динамо Сити". ©Фото:Vesti.kz/Нурлан Алжабаев

Главный тренер албанского "Динамо Сити" Илир Дая прокомментировал матч первого квалификационного раунда Лиги конференций против "Астаны", передают Vesti.kz

Поделиться

Главный тренер албанского "Динамо Сити" Илир Дая прокомментировал матч первого квалификационного раунда Лиги конференций против "Астаны", передают Vesti.kz

В ответной встрече казахстанский клуб уступил сопернику со счетом 1:4, однако неделю назад добился минимальной победы в гостях – 1:0.

На послематчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались у главного тренера, за счёт чего его подопечные выглядели заметно свежее и активнее во второй игре по сравнению с первой встречей, и кто именно сделал акцент на улучшении "физики" команды в недельном интервале. 

"На самом деле то, что сегодня сыграло решающую роль, – это не тактика, а та самоотдача, которую проявили мои игроки ради того чтобы пройти дальше (добиться квалификации). А также то уважение, с которым они отнеслись к "Астане".

Ведь всем известно, что это очень сильная команда, которая сейчас находится в игровом тонусе (играет в чемпионате)", – сказал Илир Дая. 

Напомним, что проигравший вылетил из еврокубков, а победитель противостояния пробился во второй раунд отборочного цикла.

Драмой с 4-мя голами и серией пенальти обернулся матч "Елимая" в Лиге конференций

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 18, мужчины
18 июля 19:00   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Кайрат
Проголосовало 77 человек

Реклама

Живи спортом!