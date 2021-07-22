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Лига конференций
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Драмой с 4-мя голами и серией пенальти обернулся матч "Елимая" в Лиге конференций

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Драмой с 4-мя голами и серией пенальти обернулся матч "Елимая" в Лиге конференций ©ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" завершил выступление в Лиге конференций сезона-2026/27, уступив армянскому "Алашкерту" в серии пенальти по итогам первого квалификационного раунда, передаёт корреспондент Vesti.kz.

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Семейский "Елимай" завершил выступление в Лиге конференций сезона-2026/27, уступив армянскому "Алашкерту" в серии пенальти по итогам первого квалификационного раунда, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Первая игра в Ереване завершилась со счетом 1:1, поэтому победитель определялся в ответной встрече.

Счет в матче открыл нападающий гостей Момо Туре. Однако "Елимай" довольно быстро отыгрался — Акмаль Бахтияров восстановил равновесие, отправив мяч в сетку ворот армянской команды.

Основное время не выявило победителя, и игра перешла в дополнительное время.

На 96-й минуте хозяева получили шанс выйти вперед после назначения пенальти. Хрвое Илич хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар и сделал счет 2:1.

"Елимай" был в нескольких секундах от выхода во второй раунд, однако на 121-й минуте произошла настоящая драма: защитник Хигор Габриэл отправил мяч в собственные ворота, позволив "Алашкерту" сравнять счёт — 2:2.

Судьба противостояния решилась в серии пенальти, где сильнее оказался армянский клуб - 6:5.

В итоге "Алашкерт" вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а "Елимай" завершил еврокубковую кампанию уже на первом этапе.

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