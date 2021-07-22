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"Астана" вдесятером уступила "Динамо Сити" и вылетела из еврокубков

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"Астана" вдесятером уступила "Динамо Сити" и вылетела из еврокубков ©Vesti.kz/Нурлан Алжабаев

"Астана" не смогла преодолеть первый квалификационный раунд Лиги конференций сезона-2026/27, уступив по сумме двух матчей албанскому "Динамо Сити", передаёт корреспондент Vesti.kz.

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"Астана" не смогла преодолеть первый квалификационный раунд Лиги конференций сезона-2026/27, уступив по сумме двух матчей албанскому "Динамо Сити", передаёт корреспондент Vesti.kz.

После минимальной победы в первой встрече на выезде (1:0) столичный клуб принимал соперника в ответном матче и уже на 23-й минуте сделал серьезную заявку на выход во второй раунд. Бауржан Исламхан уверенно реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

Бауржан Исламхан уверенно реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.Фото: Vesti.kz/Нурлан Алжабаев

Однако после перерыва игра полностью изменилась. На 49-й минуте защитник "Астаны" Кипрас Казуколовас получил вторую желтую карточку и оставил команду вдесятером.

Гости практически сразу воспользовались численным преимуществом. Уже на 50-й минуте Бруно Дита также реализовал пенальти, восстановив равновесие. Еще через 12 минут Хекуран Бериша вывел "Динамо Сити" вперед — 2:1.

Гости практически сразу воспользовались численным преимуществомФото: Vesti.kz/Нурлан Алжабаев

Основное время завершилось именно с таким счетом, а поскольку в первом матче "Астана" победила 1:0, противостояние перешло в дополнительное время.

Развязка наступила уже в самом начале овертайма. На 93-й минуте Лоренцо Вила забил третий мяч албанской команды, установив счет — 3:1. В самой концовке гости забили четвёртый - 4:1.

Фанаты ФК Фото: Vesti.kz/Нурлан Алжабаев

По сумме двух матчей "Динамо Сити" одержал победу со счетом 4:2 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

"Астана", несмотря на победу в первой игре, завершила выступление в еврокубках уже на стартовой стадии турнира.

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