"Кайрат" официально усилился игроком за 270 миллионов перед ЛЧ

Алматинский "Кайрат" объявил о подписании португальского полузащитника Густаво Мендонсы. О переходе футболиста официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба, передают Vesti.kz.

Контракт до 2029 года

Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до конца 2029 года.

Мендонса является воспитанником академии лиссабонской "Бенфики". Профессиональную карьеру он начал в португальских клубах "Канелаш 2010" и АВС, с которым по итогам сезона-2023/24 добился выхода в элитный дивизион чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за АВС в примейра-лиге, где провел 22 матча. Всего за команду он сыграл 58 встреч, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Кроме того, Мендонса вызывался в молодежную сборную Португалии до 20 лет.

Универсальный полузащитник

Основной позицией новичка является центральная зона полузащиты, однако он также способен действовать в роли опорного хавбека.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет 500 тысяч евро (около 270 миллионов тенге). Переход в "Кайрат" стал для него первым опытом выступлений за пределами Португалии.

Усиление перед еврокубками

Подписание Мендонсы состоялось после успешного старта алматинцев в квалификации Лиги чемпионов. Накануне команда Рафаэля Уразбахтина по сумме двух встреч обыграла черногорскую "Сутьеску" со счетом 4:1 и вышла во второй квалификационный раунд турнира. Новичок призван усилить центр поля перед дальнейшей борьбой за выход в основной этап главного клубного турнира Европы.

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