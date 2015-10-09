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"Кайрат" официально усилился игроком за 270 миллионов перед ЛЧ

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"Кайрат" официально усилился игроком за 270 миллионов перед ЛЧ ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Алматинский "Кайрат" объявил о подписании португальского полузащитника Густаво Мендонсы. О переходе футболиста официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" объявил о подписании португальского полузащитника Густаво Мендонсы. О переходе футболиста официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба, передают Vesti.kz.

Контракт до 2029 года

Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до конца 2029 года.

Мендонса является воспитанником академии лиссабонской "Бенфики". Профессиональную карьеру он начал в португальских клубах "Канелаш 2010" и АВС, с которым по итогам сезона-2023/24 добился выхода в элитный дивизион чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за АВС в примейра-лиге, где провел 22 матча. Всего за команду он сыграл 58 встреч, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Кроме того, Мендонса вызывался в молодежную сборную Португалии до 20 лет.

Универсальный полузащитник

Основной позицией новичка является центральная зона полузащиты, однако он также способен действовать в роли опорного хавбека.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет 500 тысяч евро (около 270 миллионов тенге). Переход в "Кайрат" стал для него первым опытом выступлений за пределами Португалии.

Усиление перед еврокубками

Подписание Мендонсы состоялось после успешного старта алматинцев в квалификации Лиги чемпионов. Накануне команда Рафаэля Уразбахтина по сумме двух встреч обыграла черногорскую "Сутьеску" со счетом 4:1 и вышла во второй квалификационный раунд турнира. Новичок призван усилить центр поля перед дальнейшей борьбой за выход в основной этап главного клубного турнира Европы.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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