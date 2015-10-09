"Реал" нашёл замену Винисиусу в "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" рассматривает возможность расставания с вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

На фоне затянувшихся переговоров о новом контракте в клубе уже появился потенциальный кандидат на замену звездному футболисту.

"Реал" готовится к уходу Винисиуса

Как сообщает журналист Карлос Карпио, на данный момент наиболее вероятным сценарием считается уход бразильца летом 2027 года после завершения срока действия контракта. Если стороны так и не договорятся о продлении соглашения, Винисиус сможет покинуть "Королевский клуб" в статусе свободного агента.

По информации источника, руководство "сливочных" уже рассматривает возможную замену одному из лидеров команды.

Холанд — главная цель

Сообщается, что в случае ухода Винисиуса мадридцы намерены предпринять попытку подписать форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий рассматривается как приоритетный кандидат для усиления линии атаки.

При этом переговоры между "Реалом" и окружением Винисиуса о новом контракте пока не приносят результата, что лишь усиливает неопределенность вокруг будущего бразильца.

Фото: Depositphotos/canno73

Статистика и стоимость

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, когда был приобретен у бразильского "Фламенго" за 45 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 25-летний вингер провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость одного из лидеров сборной Бразилии составляет 140 миллионов евро.

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