Месси обошёл Ямаля и возглавил рейтинг на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины и нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим дриблёром чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
По данным статистического портала Opta, именно аргентинец чаще всех успешно обыгрывал соперников один в один на нынешнем турнире.
Месси — лидер по успешным обводкам
39-летний форвард выполнил 25 успешных обводок, став единственным игроком чемпионата мира, которому удалось преодолеть отметку в 25 удачных попыток дриблинга.
Второе место в рейтинге занимает 19-летняя звезда сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль, в активе которого 22 успешные обводки.
Примечательно, что только этим двум футболистам удалось совершить не менее 20 результативных проходов с мячом за весь турнир.
Очная дуэль за главный трофей
Уже в ближайшие дни Месси и Ямаль встретятся лицом к лицу в финале чемпионата мира.
Сборные Аргентины и Испании разыграют титул сильнейшей команды планеты в решающем матче турнира.
Финал чемпионата мира 2026 года состоится в ночь с 19 на 20 июля. Начало встречи — в 00:00 по времени Казахстана.
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