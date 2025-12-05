Месси обошёл Ямаля и возглавил рейтинг на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины и нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим дриблёром чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По данным статистического портала Opta, именно аргентинец чаще всех успешно обыгрывал соперников один в один на нынешнем турнире.

Месси — лидер по успешным обводкам

39-летний форвард выполнил 25 успешных обводок, став единственным игроком чемпионата мира, которому удалось преодолеть отметку в 25 удачных попыток дриблинга.

Второе место в рейтинге занимает 19-летняя звезда сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль, в активе которого 22 успешные обводки.

Примечательно, что только этим двум футболистам удалось совершить не менее 20 результативных проходов с мячом за весь турнир.

Очная дуэль за главный трофей

Уже в ближайшие дни Месси и Ямаль встретятся лицом к лицу в финале чемпионата мира.

Сборные Аргентины и Испании разыграют титул сильнейшей команды планеты в решающем матче турнира.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится в ночь с 19 на 20 июля. Начало встречи — в 00:00 по времени Казахстана.

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