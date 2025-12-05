ФИФА приняла решение по сборной Аргентине после скандала на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена расследовать инцидент с политическим баннером, который появился на поле после полуфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии, передают Vesti.kz со ссылкой на COPE.

ФИФА начала проверку

Как сообщает COPE, организация откроет расследование в связи с демонстрацией баннера после полуфинальной встречи.

При этом до окончания турнира никаких дисциплинарных мер в отношении аргентинской команды принято не будет.

По данным источника, несмотря на действующие правила ФИФА, запрещающие использование политических лозунгов, символики и баннеров во время турнира, сборная Аргентины сможет без ограничений принять участие в финале мирового первенства.

Окончательное решение по возможным санкциям будет принято уже после завершения чемпионата мира.

Что произошло после полуфинала

После поражения от Англии со счётом 1:2 футболисты аргентинской сборной вышли на поле с баннером, на котором была размещена надпись:

"Мальвинские острова — аргентинские".

Именно этот эпизод стал поводом для начала проверки со стороны Международной федерации футбола.

Финал пройдёт без ограничений

Несмотря на начатое расследование, аргентинская команда не столкнётся с санкциями до окончания турнира.

Таким образом, решение ФИФА не повлияет на проведение финального матча чемпионата мира 2026 года, а рассмотрение инцидента продолжится уже после завершения мирового первенства.

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