Чемпионы мира по боксу из Казахстана и Узбекистана устроили битву за золото ЧА

В столице Индонезии Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, передают Vesti.kz.

Чемпиону мира

В финале турнира в весовой категории до 80 килограммов (U23) казахстанский боксер Онер Сейлхан встретился с чемпионом мира из Узбекистана Фазлиддином Еркинбоевым.

Сейлхан, являющийся чемпионом мира среди молодежи, сумел навязать борьбу одному из главных фаворитов своей весовой категории и неоднократно успешно атаковал соперника. Тем не менее по итогам поединка судьи большинством голосов отдали победу Еркинбоеву — 4:1.

Таким образом, представитель Узбекистана стал чемпионом Азии, а Онер Сейлхан завершил турнир в статусе серебряного призера.

Чемпионат Азии подходит к концу

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на турнире представлен 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее казахстанский боксёр разгромил соперника и вырвал золото ЧА.

Стало известно место Казахстана и Узбекистана в медальном зачёте ЧА по боксу

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