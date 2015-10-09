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Казахстан разгромом выиграл первое золото дня на ЧА по боксу

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Казахстан разгромом выиграл первое золото дня на ЧА по боксу ©Depositphotos/DmitryNiko

Сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль за 16 июля на чемпионате Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящем в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль за 16 июля на чемпионате Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящем в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Её обладателем стал Бибарыс Аширбай, выступающий в весе до 70 килограммов и категории U-19. В финале он встретился с японцем Кунимитцу Хонжо и победил со счётом 5:0, став чемпионом континентального турнира.


До Аширбая свои финальные поединки провели Адил Асканбай (50 кг) и Акжурек Калабай (65 кг). Первый проиграл представителю Узбекистана Уткизбеку Нозкосимову (0:5), а второй уступил южнокорейцу Даехо Кангу (2:3). Таким образом, оба казахстанца стали серебряными призёрами соревнования.

Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля.

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