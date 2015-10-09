С кем сыграют Рыбакина и другие казахстанцы во втором круге Australian Open? Прогнозы и детали

Четверо казахстанцев успешно стартовали в одиночном разряде Australian Open. В первом раунде поражение потерпела только Зарина Дияс (№290), что, в общем-то, было ожидаемо. Корреспондент Vesti.kz делится прогнозами на матчи второго круга с участием наших соотечественников.

В пятницу мы разбирали соперников казахстанцев по первому кругу и пришли к выводу, что высокие шансы на проход в следующий раунд есть у всех, за исключением Зарины, которой не повезло с жеребьёвкой. В итоге всё получилось именно так, как мы предполагали: Елена Рыбакина (№5), Александр Бублик (№10), Юлия Путинцева (№94) и Александр Шевченко (№97) шагнули в 1/32 финала.

Путинцева - Жакмо: две "марафонщицы" первого круга

Уже завтра, 21 января, ориентировочно в 06:30 утра, матч за выход в третий раунд сыграет 31-летняя Путинцева. Соперничать с ней будет 22-летняя француженка Эльза Жакмо (№60). Обе в первом круге отметились знаковыми победами.

Юлия выбила полуфиналистку прошлогоднего Australian Open Беатрис Хаддад Майю (№61) - 3:6, 7:5, 6:3, затратив на всё два часа и 55 минут. А матч Жакмо получился ещё более зятежным - она выбила украинку Марту Костюк (№20) - 6:7(4), 7:6(4), 7:6(7).

В 2023 году Путинцева и Жакмо уже встречались на турнире в Гамбурге (Германия) на грунте, и тогда представительница Казахстана одержала победу со счётом 6:2, 6:4.

"Она очень крепкая": что пишут о сенсации казахстанки на Australian Open

Сейчас Путинцева находится в шаге от повторения своего прошлогоднего результата - выхода в третий круг. Для того, чтобы закрепиться в топ-100 - ей необходимо побеждать Жакмо и идти дальше.

При этом француженка вовсе впервые играет в основной сетке в Мельбурне. До этого три года подряд она не могла пройти квалификацию. За свою карьеру Эльза лишь раз выходила в третий раунд на "Большом шлеме" - это было на домашнем Ролан Гаррос в прошлом году.

Да, Жакмо провела крутой матч против Костюк, однако не будем забывать, что до этого она проигрывала в первых матчах в Брисбене (Австралия) и Хобарте (Австралия). Путинцева же выиграла шесть из девяти игр с начала 2026 года, и опыта у неё куда больше. Думается, что в хорошем эмоциональном состоянии она должна обыгрывать Жакмо и пробиваться в 1/16 финала. Оцениваем шансы Юлии на победу в 65 процентов.

Бублик - Фучович: удобная оппозиция и исторический шанс

Примерно в 08:30 на корт должен выйти лидер мужского тенниса Казахстана Бублик. Соперником 28-летнего спортсмена будет 33-летний венгр Мартон Фучович (№54). Это достаточно хороший вариант для Александра, ведь он выиграл у Мартона четыре матча подряд.

В Марселе (Франция) в 2020-м, в Мадриде (Испания) в 2021-м и на Уимблдоне (Великобритания) в 2022-м Бублик не отдал Фучовичу ни сета, а в 2024-м в Дохе (Катар) казахстанец добыл волевую победу, выиграв две партии после проигранного первого сета. Если учитывать выступления на менее статусных турнирах, то общий счёт в очном противостоянии - 5:1 в пользу Бублика.

Для Бублика это супершанс впервые в карьере пройти в третий круг Australian Open. Он уже прервал неудачную серию из трёх подряд поражений в первом раунде Мельбурна, но останавливаться на достигнутом вряд ли собирается. Тем более(№48) он обыграл очень уверенно

А вот Мартон несколько раз играл в третьем раунде этого турнира, а в двух случаях даже добирался до 1/8 финала. Однако не секрет, что лучшие годы венгра уже остались позади. Тем не менее в первом круге он тоже не затратил много усилий, обыграв в трёх сетах Камило Уго Карабелли (№49).

В этом году Фучович чередует победы и поражения, не так давно он проигрывал другому казахстанцу Шевченко в Аделаиде. У Бублика же серия из пяти выигрышей кряду. Если подытожить всё вышесказанное, то приходим к выводу, что казахстанец должен проходить в следующий этап с вероятность 85 процентов.

Шевченко - Тьен: риск в матче с открытием прошлого года

Непростым получится завтрашний матч у 25-летнего Шевченко против 20-летнего американца Лёрнера Тьена (№29). Они сыграют завтра, ориентировочно в 10:00 по казахстанскому времени. Это будет первая встреча между ними.

Оба в первом круге провели на корте более трёх часов. Шевченко в четырёх партиях сломил сопротивление шведа Элиаса Имера (№175), а вот Тьен в пяти сетах одолел своего соотечественника Маркоса Хирона (№51). Вопрос восстановления в этом противостоянии тоже будет иметь важное значение, хотя у них и был целый день для отдыха.

Шевченко впервые в карьере сыграет во втором раунде австралийского чемпионата и в пятый раз на "Большом шлеме" в целом. Пока ещё нигде казахстанец не проходил в третий круг, и сейчас появляется новый шанс.

Но на его пути человек, который год назад впервые громко о себе заявил. Именно в Мельбурне Тьен стал одной из сенсаций турнира, неожиданно дойдя до 1/8 финала в первом же участии. Правда, на последующих "Больших шлемах" он проигрывал в первом-втором кругах.

Здесь нельзя сказать, что Тьен - уж слишком большой фаворит, хотя букмекеры почему-то считают именно так. Всё-таки у Шевченко было больше игровой практики на старте сезона, и в некоторых матчах он был действительно неплох. Признаём, что у американца побольше шансов на победу, но разница не столь существенна - оцениваем вероятность успеха Александра в 40 процентов.

Рыбакина - Грачёва: проблем быть не должно

В четверг, 22 января, свой матч второго круга проведёт лучшая теннисистка страны - 26-летняя Рыбакина. Её соперницей станет 25-летняя представительница Франции Варвара Грачёва (№77). Обеих объединяет схожее прошлое, ведь они родились в Москве и представляли Россию, но позже сменили гражданство (Рыбакина в 2018-м, Грачёва - в 2023-м).

Ранее их пути пересекались дважды, и оба раза - на быстром харде. И в 2022-м в Санкт-Петербурге (Россия), и в 2023-м в Индиан-Уэллсе (США) Елена громила соперницу в двух партиях. Посмотрим, удастся ли Варваре навязать хоть какую-то борьбу спустя почти три года.

Если в стартовом раунде Рыбакина не испытала никаких проблем в матче с(№100), то Грачёвой было непросто в битве с(№83), которую она обыграла только в трёх партиях.

Причём для Варвары это была первая победа в текущем сезоне, так как в Окленде (Новая Зеландия) и Хобарте она проигрывала в первых матчах. Этот фактор тоже вряд ли добавляет оптимизма болельщикам французской теннисистки.

Рыбакина не должна испытать проблем в этом противостоянии - даём 90 процентов на её победу.

"Были большие проблемы". Рыбакина сделала заявление после первой победы на AO-2026

Таким образом мы рассчитываем, что сразу у трёх казахстанцев есть хорошие шансы пробиться в третий круг Australian Open-2026. Но, опять же, будем только за, если и Шевченко удастся преподнести сюрприз и выбить из турнира Тьена.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующими обладателями титулов в одиночном разряде являются американка Мэдисон Киз (№9) и итальянец Янник Синнер (№2).

Призовой фонд составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (38,26 миллиарда тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!