Казахстан учинил разгром со счетом 9:1 на ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно выиграла второй матч на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.
Встреча со сборной Латвии завершилась со счетом 9:1 в пользу казахстанок. Причем, латвийки первыми вышли вперед на 13-й минуте. Отличилась Кьяра Зелюбовска.
В составе сборной Казахстана шайбы забросили: София Муравьева (16, 35, 60 минута), Василиса Шуклина (18), София Зубкова (38, 46), Рената Лившиц (45, 48), Анфиса Новикова (58).
Казахстан – Латвия 9:1 (2:1, 2:0, 5:0)
- 0:1 – 12:19 – Зелюбовска (Нейберга, Дуце) ГБ
- 1:1 – 15:52 – Муравьева (Зубкова) ГМ
- 2:1 – 18:00 – Шуклина (Новикова)
- 3:1 – 34:14 – Муравьева (Зубкова, Лившиц) ГБ
- 4:1 – 37:18 – Зубкова
- 5:1 – 44:14 – Лившиц (Муравьева) ГБ
- 6:1 – 45:52 – Зубкова (Муравьева, Куклина) ГБ
- 7:1 – 47:14 – Лившиц (Муравьева, Нигматуллина)
- 8:1 – 56:24 – Новикова (Муравьева, Зубкова)
- 9:1 – 59:15 – Муравьева (Зубкова)
Вратари: Яковлева – Казе (Путриниеце, 40:00-60:00)
Напомним, в первом матче казахстанки разгромили Новую Зеландию со счетом 13:2.
Следующий матч команда Марии Федоренко сыграет против Турции. Игра пройдет 22 января. На следующий день состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Республики Корея.
Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.
