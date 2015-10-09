Казахстан учинил разгром со счетом 9:1 на ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно выиграла второй матч на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.

Встреча со сборной Латвии завершилась со счетом 9:1 в пользу казахстанок. Причем, латвийки первыми вышли вперед на 13-й минуте. Отличилась Кьяра Зелюбовска.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили: София Муравьева (16, 35, 60 минута), Василиса Шуклина (18), София Зубкова (38, 46), Рената Лившиц (45, 48), Анфиса Новикова (58).

Казахстан – Латвия 9:1 (2:1, 2:0, 5:0)

0:1 – 12:19 – Зелюбовска (Нейберга, Дуце) ГБ

1:1 – 15:52 – Муравьева (Зубкова) ГМ

2:1 – 18:00 – Шуклина (Новикова)

3:1 – 34:14 – Муравьева (Зубкова, Лившиц) ГБ

4:1 – 37:18 – Зубкова

5:1 – 44:14 – Лившиц (Муравьева) ГБ

6:1 – 45:52 – Зубкова (Муравьева, Куклина) ГБ

7:1 – 47:14 – Лившиц (Муравьева, Нигматуллина)

8:1 – 56:24 – Новикова (Муравьева, Зубкова)

9:1 – 59:15 – Муравьева (Зубкова)

Вратари: Яковлева – Казе (Путриниеце, 40:00-60:00)

Напомним, в первом матче казахстанки разгромили Новую Зеландию со счетом 13:2.

Следующий матч команда Марии Федоренко сыграет против Турции. Игра пройдет 22 января. На следующий день состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Республики Корея.

Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.

