Казахстан оформил разгром со счётом 13:2 на старте ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно начала выступление на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.

Уверенный старт и полный контроль

В стартовом поединке группы "А" казахстанские хоккеистки не оставили шансов команде Новой Зеландии, одержав крупную победу со счётом 13:2.

С первых минут встречи сборная Казахстана захватила инициативу и уже в первом периоде трижды поразила ворота соперниц, не позволив новозеландкам ответить ни одной результативной атакой. Во втором игровом отрезке преимущество только усилилось — ещё три безответные шайбы окончательно обозначили разницу в классе.

Шквал голов в третьем периоде

Ключевым стал третий период, в котором казахстанки буквально смяли оборону соперника, забросив семь шайб. Несмотря на две ответные попытки со стороны Новой Зеландии, исход встречи не вызывал сомнений. Команда Казахстана уверенно довела матч до разгромной победы.

Лучшие в атаке

Наиболее результативно себя проявили Муравьёва и Зубкова, оформившие по несколько заброшенных шайб и ассистов. Также в протоколе отметились Новикова, Лившиц, Попова, Шуклина и Климова, что подчёркивает командный характер победы.

Казахстан — Новая Зеландия — 13:2 (3:0, 3:0, 7:2)

Дальнейшие перспективы

Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.

Впереди у казахстанской команды матчи против сборных Республики Корея, Латвии, Нидерландов и Турции, которые определят итоговое положение в группе и шансы на повышение в классе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!