Рыбакина обыграла чемпионку Уимблдона и одержала первую победу на Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) успешно начала выступление в основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2026, обыграв в матче первого круга словенскую теннисистку Кайю Юван (№100 WTA), сообщают Vesti.kz.

Контроль с первых геймов

Стартовый сет прошёл под диктовку Рыбакиной и завершился со счётом 6:4 в её пользу. Казахстанка уверенно действовала на своей подаче, выполнив один эйс и не допустив ни одной двойной ошибки.

Для сравнения, у Юван было две подачи навылет, однако словенка допустила две двойные ошибки, что сыграло ключевую роль в решающие моменты партии.

Класс взял своё

Во втором сете Елена продолжила навязывать сопернице силовой и агрессивный теннис, постепенно подтверждая статус фаворита встречи и довела отрезок до победы со счётом 6:3.

Таким образом, по итогам двух сетов матч остался за Рыбакиной - 6:4, 6:3.

Соперница с титулами в юниорах

Несмотря на поражение, Кайя Юван — далеко не случайная теннисистка. В её активе:

победа на юниорском Уимблдоне-2017 в парном разряде;

две золотые медали юношеских Олимпийских игр-2018 — в одиночке и паре;

пятое место в юниорском рейтинге ITF (2017).

Что дальше

Во втором круге Australian Open-2026 Елена Рыбакина сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (№77 WTA), которая в стартовом матче турнира одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич (№83 WTA).

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2026 стартовала 18 января и продлится до 1 февраля.

Действующей чемпионкой турнира является Мэдисон Киз (№9 WTA, США).

