Рыбакина обыграла чемпионку Уимблдона и одержала первую победу на Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) успешно начала выступление в основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2026, обыграв в матче первого круга словенскую теннисистку Кайю Юван (№100 WTA), сообщают Vesti.kz.
Контроль с первых геймов
Стартовый сет прошёл под диктовку Рыбакиной и завершился со счётом 6:4 в её пользу. Казахстанка уверенно действовала на своей подаче, выполнив один эйс и не допустив ни одной двойной ошибки.
Для сравнения, у Юван было две подачи навылет, однако словенка допустила две двойные ошибки, что сыграло ключевую роль в решающие моменты партии.
Класс взял своё
Во втором сете Елена продолжила навязывать сопернице силовой и агрессивный теннис, постепенно подтверждая статус фаворита встречи и довела отрезок до победы со счётом 6:3.
Таким образом, по итогам двух сетов матч остался за Рыбакиной - 6:4, 6:3.
Соперница с титулами в юниорах
Несмотря на поражение, Кайя Юван — далеко не случайная теннисистка. В её активе:
- победа на юниорском Уимблдоне-2017 в парном разряде;
- две золотые медали юношеских Олимпийских игр-2018 — в одиночке и паре;
- пятое место в юниорском рейтинге ITF (2017).
Что дальше
Во втором круге Australian Open-2026 Елена Рыбакина сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой (№77 WTA), которая в стартовом матче турнира одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич (№83 WTA).
Основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2026 стартовала 18 января и продлится до 1 февраля.
Действующей чемпионкой турнира является Мэдисон Киз (№9 WTA, США).
