WTA
Сегодня 12:40
 

"Были большие проблемы". Рыбакина сделала заявление после первой победы на AO-2026

  Комментарии

"Были большие проблемы". Рыбакина сделала заявление после первой победы на AO-2026 Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) оценила свою победу над словенской теннисисткой Кайей Юван (№100 WTA) в первом круге Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

"Это был непростой матч. В первом сете у меня были большие проблемы на приёме. Я довольна своей подачей. Сегодня она действительно сработала. Кая — хорошая теннисистка. Надеюсь, мы ещё много раз сыграем вместе", — цитирует слова Рыбакиной "Чемпионат".

— Как одна из первых сеяных ты привлекаешь к себе всё внимание. Как справляешься с волнением первого круга? У тебя есть какая-то рутина?

"Конечно, стараюсь сосредоточиться на своей игре. Особенно когда у меня хорошая подача, тогда немного легче адаптироваться. С приёмом дела шли не очень хорошо. Потом это был лишь вопрос времени. Каждый гейм был близок к победе. Были ошибки, однако, как мы уже говорили, это первый матч. Надеюсь, буду играть всё лучше и лучше", — добавила теннисистка.

Напомним, встреча между Рыбакиной и чемпионкой юниорского Уимблдона-2017, Юван, завершилась победой казахстанки в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.

Во втором круге Australian Open-2026 Рыбакина встретится с французской спортсменкой Варварой Грачевой (№77 WTA). В первом раунде Грачева одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич (№83 WTA).

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2026 стартовала 18 января и продлится до 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9 WTA).

Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/32 финала, женщины
21 января 05:00   •   не начат
- : -
