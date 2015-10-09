Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 12:47
 

Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026

Рыбакина оформила камбэк и обыграла олимпийскую чемпионку на Australian Open-2026 Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) успешно провела выставочный матч в рамках недели открытия Australian Open-2026 в Мельбурне (Австралия), передают Vesti.kz.

Уверенная победа над Паолини

Соперницей Рыбакиной в тренировочной встрече стала одна из лидеров мирового тенниса — итальянка Жасмин Паолини, седьмая ракетка мира и олимпийская чемпионка в парном разряде. Матч завершился убедительной победой казахстанской теннисистки в двух сетах — 6:4, 6:2.

При этом старт поединка сложился непросто для Рыбакиной. В первом сете она уступала 1:4, однако сумела переломить ход встречи, выиграла пять геймов подряд и уверенно забрала партию. Во втором сете преимущество Елены было уже безоговорочным — она контролировала игру и не позволила сопернице навязать борьбу.


Подготовка к старту турнира

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии-2026 пройдет с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз, занимающая девятое место в мировом рейтинге.

Начало сезона для Рыбакиной

Сезон-2026 Рыбакина начала на турнире категории WTA 500 в Брисбене. Там казахстанка дошла до четвертьфинала, где 9 января в напряженном трехсетовом матче уступила чешке Каролине Муховой — 2:6, 6:2, 4:6.

Жасмин Паолини, в свою очередь, остается одной из самых титулованных теннисисток тура последних лет. Итальянка является олимпийской чемпионкой 2024 года в парном разряде, победительницей "Ролан Гаррос"-2025 в паре, финалисткой двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и обладательницей 13 титулов WTA.

Стало известно, сколько заработала Рыбакина на первом турнире 2026 года

