Казахстанка обыграла чемпионку Уимблдона на турнире за миллион долларов

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева (№105 WTA) успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.
Уверенный старт в основной сетке
В матче первого круга (1/16 финала) Путинцева встречалась с представительницей Венгрии Далмой Галфи, которая располагается на 93-й позиции рейтинга. Поединок прошёл в упорной борьбе, однако в ключевые моменты более хладнокровной оказалась казахстанка. Юлия выиграла оба сета с одинаковым счётом — 6:4, 6:4, оформив победу без потери партий.
Впереди — матч с фавориткой
Во втором раунде турнира Путинцеву ждёт серьёзное испытание: её соперницей станет шестая сеяная соревнований, 15-я ракетка мира Эмма Наварро из США.
Турнир в Аделаиде
Отметим, что Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, успешно преодолев отборочный этап. Соревнования в Аделаиде продлятся до 17 января, а общий призовой фонд турнира превышает 1,2 миллиона долларов.
Далма Галфи — двукратная победительница юниорских турниров Большого шлема: она завоевала титул в одиночном разряде на Открытом чемпионате США-2015 и стала чемпионкой Уимблдона-2015 в паре. В том же году теннисистка возглавляла юниорский рейтинг ITF, занимая первую строчку мирового списка.
