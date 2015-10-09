Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 20:58
 

Автогол решил судьбу дебютного матча Кенжебека в новом клубе

Грозненский "Ахмат" проиграл в контрольном матче сербскому клубу "Нови Пазар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Турции завершился со счетом 1:0 в пользу сербской команды. Решающим стал автогол тунисского защитника "Ахмата" Надера Гандри, который произошел на 71-й минуте.

В составе "Ахмата" сыграли нападающий сборной Казахстана Максим Самородов и экс-голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов.

Во втором тайме в составе грозненцев появился вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек, который дебютировал за свой клуб, с которым недавно подписал контракт на 4,5 года.

