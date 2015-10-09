Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 20:40
 

Галымжан Кенжебек дебютировал за новый клуб

  Комментарии

Поделиться
Галымжан Кенжебек дебютировал за новый клуб ©ФК "Ахмат"

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек вышел на поле в составе грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек вышел на поле в составе грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Кенжебек дебютировал за новый клуб в контрольном матче против сербского "Нови Пазара". 22-летний казахстанец вышел во втором тайме.

В первой половине в стартовом составе "Ахмата" на поле появились экс-вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов и форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Кенжебек вышел в составе новый 11-ти игроков во второй половине. На 66-й минуте казахстанец взял игру на себя и пробил выше ворот.

К текущему моменту сербский клуб побеждает со счетом 1:0.

Напомним, после успешного медицинского обследования Кенжебек, в субботу 10 января был представлен в качестве игрока грозненского клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 288 человек

Реклама

Живи спортом!