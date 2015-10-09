Галымжан Кенжебек дебютировал за новый клуб

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек вышел на поле в составе грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Кенжебек дебютировал за новый клуб в контрольном матче против сербского "Нови Пазара". 22-летний казахстанец вышел во втором тайме.

В первой половине в стартовом составе "Ахмата" на поле появились экс-вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов и форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Кенжебек вышел в составе новый 11-ти игроков во второй половине. На 66-й минуте казахстанец взял игру на себя и пробил выше ворот.

К текущему моменту сербский клуб побеждает со счетом 1:0.

Напомним, после успешного медицинского обследования Кенжебек, в субботу 10 января был представлен в качестве игрока грозненского клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

