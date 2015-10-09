Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 07:57
 

Елена Рыбакина узнала своё место в обновлённом рейтинге WTA

  Комментарии

Поделиться
Елена Рыбакина узнала своё место в обновлённом рейтинге WTA ©©x.com/WTAFinalsRiyadh

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Поделиться

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась на 31 позицию и теперь занимает 105-ю строчку.

Зарина Дияс потеряла четыре пункта и расположилась на 285-м месте.

Жибек Куламбаева занимает 381-ю позицию, тогда как ранее находилась на одну ступеньку выше.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили за собой белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек. В топ-3 вернулась американка Кори Гауфф, сместившая на четвёртое место свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Парный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина также удерживает 14-е место.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии Челленджер. Нонтхабури (Таиланд) - 2026   •   Таиланд, Нонтхабури   •   1/16 финала, мужчины
13 января 08:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Айдукович
Ничья
Скатов
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!