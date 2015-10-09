Елена Рыбакина узнала своё место в обновлённом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась на 31 позицию и теперь занимает 105-ю строчку.

Зарина Дияс потеряла четыре пункта и расположилась на 285-м месте.

Жибек Куламбаева занимает 381-ю позицию, тогда как ранее находилась на одну ступеньку выше.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили за собой белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек. В топ-3 вернулась американка Кори Гауфф, сместившая на четвёртое место свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Парный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина также удерживает 14-е место.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!