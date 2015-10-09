Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ATP
Сегодня 10:56
 

Казахстан установил исторический рекорд в теннисе: подробности

  Комментарии

Поделиться
Казахстан установил исторический рекорд в теннисе: подробности ©Depositphotos

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг, в котором казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере поднялся на десятое место, передают Vesti.kz.

Поделиться

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг, в котором казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере поднялся на десятое место, передают Vesti.kz.

Это стало возможным после победы Бублика на турнире категории ATP 250 в Гонконге, где в финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти (№5).

Это не только личный рекорд Бублика, но и лучший результат в истории казахстанского мужского тенниса. Если в женском теннисе благодаря Елене Рыбакиной у страны был игрок в топ-3, то среди мужчин ранее никто не входил в топ-10 одиночного разряда. Предыдущим лучшим достижением Александра было 11-е место.

В топ-3 одиночного разряда по-прежнему входят Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Александр Зверев (Германия).

Бублик эмоционально высказался о триумфе и историческом достижении


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии Челленджер. Нонтхабури (Таиланд) - 2026   •   Таиланд, Нонтхабури   •   1/16 финала, мужчины
13 января 08:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Айдукович
Ничья
Скатов
Проголосовало 25 человек

Реклама

Живи спортом!