Казахстан установил исторический рекорд в теннисе: подробности

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг, в котором казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере поднялся на десятое место, передают Vesti.kz.

Это стало возможным после победы Бублика на турнире категории ATP 250 в Гонконге, где в финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти (№5).

Это не только личный рекорд Бублика, но и лучший результат в истории казахстанского мужского тенниса. Если в женском теннисе благодаря Елене Рыбакиной у страны был игрок в топ-3, то среди мужчин ранее никто не входил в топ-10 одиночного разряда. Предыдущим лучшим достижением Александра было 11-е место.

В топ-3 одиночного разряда по-прежнему входят Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Александр Зверев (Германия).

Бублик эмоционально высказался о триумфе и историческом достижении

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!