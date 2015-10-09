Бублик эмоционально высказался о триумфе и историческом достижении

Появилась реакция казахстанского теннисиста Александра Бублика (№11) на победу в турнире категории АТР 250 в Гонконге, передают Vesti.kz.

В финале он оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (№7) в двух сетах - 7:6 (7:2), 6:3.

После игры Бублик сказал:

"Вот и десятка... Мы сделали это".

Unstoppable 🔥



Alexander Bublik defeats Musetti 7-6(2), 6-3 to be crowned champion in Hong Kong.@Hkto_mens | #BOCHKTO2026 pic.twitter.com/xy99VLdOlu — ATP Tour (@atptour) January 11, 2026

Эта победа позволит Бублику впервые в карьере подняться на десятое место в рейтинге ATP и стать первым в истории казахстанским теннисистом в мужской одиночной сетке, кому удалось достичь такого уровня в мировом рейтинге.

Общий призовой фонд турнира в Гонконге составил 700,04 тысячи долларов США (357,6 миллиона тенге).

