Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ATP
Сегодня 14:50
 

Бублик эмоционально высказался о триумфе и историческом достижении

  Комментарии

Поделиться
Бублик эмоционально высказался о триумфе и историческом достижении Александр Бублик. Фото: ©КТФ/Андрей Ударцев

Появилась реакция казахстанского теннисиста Александра Бублика (№11) на победу в турнире категории АТР 250 в Гонконге, передают Vesti.kz.

Поделиться

Появилась реакция казахстанского теннисиста Александра Бублика (№11) на победу в турнире категории АТР 250 в Гонконге, передают Vesti.kz.

В финале он оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (№7) в двух сетах - 7:6 (7:2), 6:3.

После игры Бублик сказал:

"Вот и десятка... Мы сделали это".

Эта победа позволит Бублику впервые в карьере подняться на десятое место в рейтинге ATP и стать первым в истории казахстанским теннисистом в мужской одиночной сетке, кому удалось достичь такого уровня в мировом рейтинге.

Общий призовой фонд турнира в Гонконге составил 700,04 тысячи долларов США (357,6 миллиона тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии Челленджер. Глазго (Великобритания) - 2026   •   Шотландия, Глазго   •   1/16 финала, мужчины
12 января 15:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Сориано Баррера
Ничья
Кукушкин
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!