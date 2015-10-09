Бублик выиграл турнир в Гонконге и сотворил историю

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) выиграл турнир категории АТР 250 в Гонконге, передают Vesti.kz.

Бублик обыграл в финале итальянца Лоренцо Музетти (№7) в двух сетах - 7:6 (7:2), 6:3.

Встреча длилась 1 час 38 минут. Бублик сделал восемь эйсов и совершил две двойные ошибки, тогда как Музетти выполнил три подачи навылет и отыграл без двойных ошибок.

Эта победа позволит Бублику впервые в карьере войти в топ-10 лучших теннисистов мира. Ранее его лучшим результатом было 11-е место. Это не только личный рекорд, но и лучший показатель в истории казахстанского мужского тенниса. Если в женском теннисе благодаря Елене Рыбакиной у страны был игрок в топ-3, то у мужчин ранее никого не было в топ-10.

Общий призовой фонд турнира в Гонконге составлял 700,04 тысячи долларов США (357,6 миллиона тенге).

