"Соболенко будет непросто?" Олимпийская чемпионка назвала главный козырь Рыбакиной на Australian Open-2026

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на Australian Open - 2026, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, первый в сезоне турнир "Большого шлема" пройдёт с 18 января по 1 февраля в Мельбурне (Австралия).

— Если учитывать форму Елены Рыбакиной в последнее время, то можно сказать, что Арине Соболенко и в этом году в Мельбурне должно быть непросто. Или никто и ничто не может помешать Арине в Австралии?

— Я считаю, что Рыбакина — одна из главных конкуренток даже за звание первой ракетки мира, потому что именно её игра крайне неудобна. Хотя Соболенко выступает стабильно, в отличие, например, от той же Мэдисон Киз, которая победила в Австралии (в 2025 году).

У Елены игра уже очень зрелая, мощная, активная. И, конечно же, её подача доставляет много проблем соперницам, в том числе Арине Соболенко и Иге Швёнтек. Даже на быстром харде. Тем более Лена была в финале Australian Open, у неё очень хорошие шансы взять титул, потому что условия австралийской жары и климата ей очень подходят.

Но всё должно, конечно, сложиться. Должны сложиться и сетка, и все климатические условия, потому что в Австралии крайне сложно, если ты играешь, например, два-три матча подряд в самый пик жары. Очень много сил тратится. И, по моему опыту, теннисист уже к четвертьфиналу, к полуфиналу выходит просто полностью выхолощенный, потому что организм боролся не только с соперником. На ночных матчах гораздо проще — есть возможность хотя бы какое-то время провести вне этого палящего солнца, которое, можно сказать, прожигает кожу до дыр. Поэтому, если всё сложится в этом плане благоприятно, я уверена, что Лена Рыбакина может в этом сезоне выиграть турнир "Большого шлема".

Сезон-2026 Рыбакина начала на турнире категории WTA 500 в Брисбене. Там казахстанка дошла до четвертьфинала, где 9 января в напряженном трехсетовом матче уступила чешке Каролине Муховой — 2:6, 6:2, 4:6.

