Стало известно, сколько заработала Рыбакина на первом турнире 2026 года

Cтало известно, сколько заработала первая ракетка казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) по итогам выступления на турнире категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка, занимающая пятое место в мировом рейтинге, завершила своё участие в соревнованиях на стадии четвертьфинала. 9 января Рыбакина неожиданно уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (№20 WTA) в трёх сетах — 2:6, 6:2, 4:6.

Призовые и рейтинговые очки

Выход в четвертьфинал принёс Елене Рыбакиной $37 640 призовых (более 19 миллионов тенге), а также 108 рейтинговых очков. Её соперница, Каролина Мухова, уже гарантировала себе $77 115 (свыше 39 млн тенге) и 195 очков, при этом чешская теннисистка может улучшить эти показатели в случае выхода в финал.

Уверенный старт в Брисбене

Рыбакина уверенно начала турнир в Австралии, стартовав сразу со второго круга. В первом матче она в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай (№79 WTA) — 6:3, 7:5.

В третьем раунде казахстанка продемонстрировала ещё более уверенную игру, не оставив шансов испанке Пауле Бадосе (№25 WTA), одержав победу со счётом 6:3, 6:2.

Что дальше

Турнир в Брисбене продлится до 11 января. Победительница соревнований получит $214 530 (почти 110 миллионов тенге) и 500 рейтинговых очков, которые станут важным заделом на старте нового сезона.

