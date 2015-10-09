"Она - игрок уровня топ-3". Соперница Рыбакиной отреагировала на сенсацию

20-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова, прокомментировала победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной (№5 WTA) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.

После матча Мухова отметила высокий уровень соперницы и сложность поединка.

"Это первый турнир сезона, и пока всё складывается просто идеально. Матч получился очень тяжёлым. Она (Рыбакина) — выдающаяся спортсменка, игрок уровня топ-3, топ-5. Я просто рада, что смогла довести матч до победы на своей подаче", — сказала Мухова после матча.

Неожиданный исход четвертьфинала

Встреча состоялась 9 января и завершилась неожиданным поражением Рыбакиной в трёх сетах — 2:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался более двух часов и стал одним из самых напряжённых на турнире.

Путь Рыбакиной на турнире

Елена Рыбакина уверенно начала выступление в Брисбене, стартовав сразу со второго круга. В своём первом матче казахстанская теннисистка в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай (№79 WTA) — 6:3, 7:5.

В третьем раунде Рыбакина показала ещё более убедительную игру, не оставив шансов испанке Пауле Бадосе (№25 WTA), победив со счётом 6:3, 6:2.

Что дальше

Каролина Мухова в полуфинале турнира сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь, №1 WTA) и американкой Мэдисон Киз (№6 WTA).

