Сенсацией завершился матч Рыбакиной на турнире за 600 миллионов

Состоялся четвертьфинальный матч турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), в котором первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) встретилась с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (№20), сообщают Vesti.kz.

Качели по сетам

Матч начался с преимуществом представительницы Чехии. В первом сете Мухова действовала более вариативно и уверенно воспользовалась своими шансами, забрав партию со счётом 6:2.

Во втором сете Рыбакина заметно прибавила. Казахстанка стала агрессивнее играть на подаче и в розыгрышах, быстрее навязывая сопернице свой темп. Это позволило ей полностью перехватить инициативу и сравнять счёт по партиям — 6:2.

В решающем, третьем сете победу одержала Мухова (4:6), оформив выход в полуфинал турнира в Брисбене.

Следующий шаг — битва с топ-звёздами

В полуфинале чешка сыграет с сильнейшей в матче между первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь, №1 WTA) и американкой Мэдисон Киз (№6 WTA).

Путь Рыбакиной к четвертьфиналу

Елена Рыбакина уверенно начала турнир в Австралии. Казахстанская теннисистка стартовала со второго круга, где в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай (№79 WTA) — 6:3, 7:5.

В третьем раунде Рыбакина не оставила шансов испанке Пауле Бадосе (№25 WTA), одержав победу со счётом 6:3, 6:2.

О турнире

Турнир WTA 500 в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (около 613,4 миллиона тенге), а турнир традиционно считается важной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии.

