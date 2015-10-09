Бублик перепишет историю казахстанского тенниса? Всё может начаться уже сегодня

Казахстанец Александр Бублик (№11) может начать 2026 год с исторического достижения как для себя лично, так и для всего отечественного тенниса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главной мотивации спортсмена на турнире АТР 250 в Гонконге.
28-летний Бублик начал турнир в Гонконге сразу со второго круга, так как он имеет высокий второй номер посева. В противостоянии за выход в 1/4 финала он боролся с нидерландцем Ботиком ван де Зандсухльпом (№75), которого переиграл в двух сетах - 6:3, 6:3.
Бублик поставил мега-цель и находится в трёх шагах от неё
Ещё никогда в карьере Александр не располагался так высоко в рейтинге, как сейчас. На данный момент он является 11-й ракеткой мира. И это не просто личный рекорд, но и лучший показатель в истории казахстанского тенниса. Если в женском теннисе благодаря Елене Рыбакиной у страны был игрок топ-3, то у мужчин в топ-10 никого не было.
Однако уже по итогам турнира в Гонконге Бублик может переписать историю и войти в топ-10, но для этого нужно выигрывать титул. Сегодня, 9 января, он сыграет с 20-летним представителем Китая Шаном Цзючжэном (№406), который уже оформил сенсацию, выбив Лоренцо Сонего (№39) в двух сетах.
Шан - непростой соперник для Бублика, так как ему казахстанец уступает 1:2 в личном противостоянии. Все матчи прошли в 2024 году, а последние две игры остались за китайским спортсменом, в том числе пятисетовик на US Open, где Александр уступил со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.
Но Бублик образца 2024 года и сегодняшний Бублик - два разных теннисиста с разными статусами, как и молодой Шан, который часть 2025-го пропустил из-за травмы и свалился далеко назад в мировом рейтинге.
И ради высокой цели Александр должен проходить своего соперника. В случае успеха его будет ждать полуфинал с Маркосом Гироном (№64) или Майклом Ммо (№285), а если получится выиграть и там, то финал, где он может сыграть с такими игроками, как Лоренцо Музетти (№8) или Андрей Рублёв (№16).
Если Бублик пройдёт весь путь и поднимет чемпионский кубок над головой, то с понедельника обойдёт британца Джека Дрейпера (№10) и станет десятой ракеткой мира.
В конце декабря на Sports.ru вышло в свет большое интервью с Бубликом, где он открыто дал понять, что имеет желание ворваться в топ-10. Хотя ещё несколько лет назад было сложно представить, что Александр начнёт ставить перед собой высокие спортивные цели. Но аппетит, как правило, приходит во время еды.
"Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Не нужно много напрягаться, зарабатываю примерно те же деньги, что и 15-м. Но как получилось в этом сезоне: чтобы стать 11-м, я ничего не изменил. Не изменил тренировочный процесс, отсутствие или наличие тусовок и движений, не нанял нутрициолога. Я как жил, так и живу.
Когда начало получаться (после спада), я пытался вернуться туда, где стоял, - в топ-30. Мне эта позиция знакома, я был там кучу лет. Получилось подняться выше - это здорово. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10. Глупо не говорить - особенно когда спрашивают", - сказал Бублик.
Отметим, что первый из трёх шагов по пути к цели может случиться уже сегодня - матч Бублик - Шан запланирован на 15:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.
