Бублик перепишет историю казахстанского тенниса? Всё может начаться уже сегодня

Казахстанец Александр Бублик (№11) может начать 2026 год с исторического достижения как для себя лично, так и для всего отечественного тенниса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главной мотивации спортсмена на турнире АТР 250 в Гонконге.

28-летний Бублик начал турнир в Гонконге сразу со второго круга, так как он имеет высокий второй номер посева. В противостоянии за выход в 1/4 финала он боролся с нидерландцем Ботиком ван де Зандсухльпом (№75), которого переиграл в двух сетах - 6:3, 6:3.

Бублик поставил мега-цель и находится в трёх шагах от неё

Ещё никогда в карьере Александр не располагался так высоко в рейтинге, как сейчас. На данный момент он является 11-й ракеткой мира. И это не просто личный рекорд, но и лучший показатель в истории казахстанского тенниса. Если в женском теннисе благодаря Елене Рыбакиной у страны был игрок топ-3, то у мужчин в топ-10 никого не было.

Однако уже по итогам турнира в Гонконге Бублик может переписать историю и войти в топ-10, но для этого нужно выигрывать титул. Сегодня, 9 января, он сыграет с 20-летним представителем Китая Шаном Цзючжэном (№406), который уже оформил сенсацию, выбив Лоренцо Сонего (№39) в двух сетах.

Шан - непростой соперник для Бублика, так как ему казахстанец уступает 1:2 в личном противостоянии. Все матчи прошли в 2024 году, а последние две игры остались за китайским спортсменом, в том числе пятисетовик на US Open, где Александр уступил со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.

Но Бублик образца 2024 года и сегодняшний Бублик - два разных теннисиста с разными статусами, как и молодой Шан, который часть 2025-го пропустил из-за травмы и свалился далеко назад в мировом рейтинге.

И ради высокой цели Александр должен проходить своего соперника. В случае успеха его будет ждать полуфинал с Маркосом Гироном (№64) или Майклом Ммо (№285), а если получится выиграть и там, то финал, где он может сыграть с такими игроками, как Лоренцо Музетти (№8) или Андрей Рублёв (№16).

Если Бублик пройдёт весь путь и поднимет чемпионский кубок над головой, то с понедельника обойдёт британца Джека Дрейпера (№10) и станет десятой ракеткой мира.

"Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Не нужно много напрягаться, зарабатываю примерно те же деньги, что и 15-м. Но как получилось в этом сезоне: чтобы стать 11-м, я ничего не изменил. Не изменил тренировочный процесс, отсутствие или наличие тусовок и движений, не нанял нутрициолога. Я как жил, так и живу. Когда начало получаться (после спада), я пытался вернуться туда, где стоял, - в топ-30. Мне эта позиция знакома, я был там кучу лет. Получилось подняться выше - это здорово. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10. Глупо не говорить - особенно когда спрашивают", - сказал Бублик.

В конце декабря на Sports.ru вышло в свет большое интервью с Бубликом, где он открыто дал понять, что имеет желание ворваться в топ-10. Хотя ещё несколько лет назад было сложно представить, что Александр начнёт ставить перед собой высокие спортивные цели. Но аппетит, как правило, приходит во время еды.

Отметим, что первый из трёх шагов по пути к цели может случиться уже сегодня - матч Бублик - Шан запланирован на 15:00 по казахстанскому времени.

