Грустное падение с рекордом: в казахстанском теннисе случится то, чего не было 11 лет

Все казахстанские теннисистки завершили свои выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). Это касается как одиночного разряда, где проиграли Елена Рыбакина (№5) и Юлия Путинцева (№74), так и парного, где в полуфинале уступила Анна Данилина (№14). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как эти результаты скажутся на рейтинге одной из них.

И речь идёт о 31-летней Путинцевой, которая, к сожалению, не сумела подтвердить прошлогодние очки на турнире. Если в 2025-м она дошла до 1/8 финала, то в этот раз проиграла уже на стадии 1/16. Но и это можно расценивать как удачу, потому что изначально Юлия проиграла ещё в квалификации, однако получила право выступить в основной сетке турнира как "счастливый неудачник" (Lucky Loser) и даже прошла один раунд.

Путинцева покинет топ-100: этого не было больше 10 лет

В Live-рейтинге у второй ракетки Казахстана значатся минус 150 очков, которые будут вычтены в понедельник. В итоге это станет причиной тому, что Юлия потеряет порядка 30 позиций в мировой табели о рангах. Уже через несколько дней она может официально занять 105-ю позицию!

И самое удивительное, что такого с ней не было очень давно. Последний раз Путинцева оказывалась за пределами топ-100 в мае 2015 года, более десяти лет назад. С тех пор она беспрерывно находилась в сотне лучших игроков мира в женском одиночном разряде.

Ещё давит тот факт, что на Australian Open, основная сетка которого начнётся 18 января, Путинцевой надо будет подтверждать очки за третий круг. В текущей форме сделать это будет сложно, а если не получится, то случится очередное падение в рейтинге.

В мае 2018 года Путинцева уже была близка к вылету из топ-100, заняв 98-е место, но впоследствии ей удалось быстро взлететь высоко, благодаря выходу в четвертьфинал. Сейчас от неё требуются примерно аналогичные свершения, чтобы не дать себе утонуть во второй сотне мировой классификации.

Однако весь акцент не только на приближающемся "Большом шлеме", но и на турнире перед ним. С 12 по 18 января пройдут соревнования WTA 500 в Аделаиде (Австралия), где в прошлом году Юлия добралась до полуфинала. Набрать очки при таком результате сложно, но реально. Правда, начинать казахстанка должна будет с квалификации, матчи которой пройдут 10-11 января.

Напомним, что последней казахстанкой на одиночном турнире в Брисбене была Рыбакина. Однако она прервала рекордную в карьере серию из 13 побед, проиграв в четвертьфинале чешке Каролине Муховой (№20).

