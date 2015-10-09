Сенсацией с разгромом завершился матч казахстанки на турнире за 1,2 миллиона долларов

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№71) завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). В финале квалификации она играла с местной спортсменкой Оливией Гадеки (№206), сообщают Vesti.kz.

Несмотря на разницу в опыте и рейтинге, 30-летняя Путинцева не смогла сломить сопротивление 23-летней Гадеки - 6:1, 5:7, 1:6. Встреча продолжалась два часа и 14 минут, и это была первая игра между ними.

Таким образом Путинцева не смогла квалифицироваться в основной турнир в Брисбене, призовой фонд которого составляет 1,2 миллиона долларов США (611,9 миллиона тенге).

Ранее на этом же турнире неудачу потерпел другой представитель Казахстана - Александр Шевченко (№97).

