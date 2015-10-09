Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 10:40
 

Битва с Соболенко: Рыбакина узнала соперниц по первому турниру в новом году

Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos/LyazaTretyakova©

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№5) получила третий номер посева на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). Она попала в одну половину сетки с Ариной Соболенко (№1), сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Стартовый раунд Елена автоматически проходит из-за высокого рейтинга. Её первая соперница по второму кругу определится в противостоянии американки Эшлин Крюгер (№44) и одной из счастливчиц квалификации.

Турнирная сетка WTA Брисбен (2026)

В одной четверти с Рыбакиной находится россиянка Екатерина Александрова (№7), а потенциальной соперницей по полуфиналу значится как раз лидер мирового рейтинга Соболенко.

Отметим, что в 2024 году Рыбакина уже выигрывала турнир в Брисбене. В финале она переиграла Соболенко.

Фото: скриншот со страницы сайта WTA

